F1: Aston Martin não fecha a porta a Sebastian Vettel

A transformação da Racing Point para a Aston Martin poderá trazer novidades. Sebastian Vettel não é carta fora do baralho para a estrutura de Silverstone.

Com a entrada de Fernando Alonso na Renault, as opções de Sebastian Vettel diminuíram drasticamente e agora apenas a Racing Point, que em 2021 passará a ser Aston Martin, poderá oferecer um lugar minimamente competitivo para a alemão.

O chefe da Racing Point, Otmar Szafnauer, agora não descarta a hipótese Sebastian Vettel:

“É uma ideia interessante, mas preferimos procurar olhar para pilotos que já temos”, disse Szafnauer à Radio Canada. “E se lhes dermos o melhor carro, eles também podem vencer corridas e possivelmente se tornar campeões. Os nossos pilotos dão-se bem e estão vinculados a contratos para 2020 e 2021. ”

“É lisonjeiro que as pessoas façam esse tipo de rumores em torno de um quatro vezes campeão do mundo e acho que havia rumores de que Alonso também estava interessado também ”, disse Szafnauer à Sky Germany. “É lisonjeiro, mas de momento estamos focados em ter uma boa temporada e sobre o que faremos no próximo ano, ainda há tempo para decidir. Sou amigo do Sebastian desde que ele era jovem, por isso estou sempre em conversa com ele.”

A ideia pode até ser interessante, mas há dois pormenores que têm de ser analisados: primeiro Sérgio Pérez traz muito dinheiro à equipa e junta a isso a sua já reconhecida qualidade. Não é todos os dias que se pode juntar o útil ao agradável e Pérez é uma opção que faz muito sentido na equipa e retirá-lo seria pouco inteligente. Lance Stroll apesar de ter mostrado ainda pouco, dificilmente perderá o lugar na equipa do pai. Assim, à primeira vista, a ida de Vettel para a Aston parece remota mas tendo em conta que estamos em 2020… tudo pode acontecer.