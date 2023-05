F1: Aston Martin não acredita que a vitória fosse possível | AutoSport

Para muitos, foi o momento que definiu a corrida e em que a Aston Martin desperdiçou uma potencial vitória. Mike Krack admitiu que houve um erro na avaliação, mas defende que a equipa não deixou escapar a vitória por entre os dedos.

Estávamos na volta 54 do GP do Mónaco e Fernando Alonso entrou nas boxes para a sua troca de pneus, A chuva começava a cair e afetava a zona de Mirabeau até a Portier. O resto da pista estava seca, mas aquela zona já tinha alguma água em pista, o suficiente para justificar intermédios. Alonso entrou e colocou pneus médios. A decisão acabou por se revelar errada e na volta seguinte, Alonso voltou a entrar para colocar intermédios, já com Verstappen com os pneus marcados a verde colocados no seu monolugar. E se Alonso tivesse colocado os intermédios logo na primeira paragem? É essa pergunta que todos se colocam.

Alonso já defendeu a equipa e disse que a decisão foi acertada no momento em que foi tomada, pois apenas uma parte muito pequena do traçado estava molhada. Krack admitiu que a decisão se revelou errada, mas afirma que a vitória não teria sido possível, ainda assim:

“Tentamos ficar em pista o máximo de tempo possível nestas condições, quando não sabemos realmente o que vai acontecer”, começou Krack. “Para ser sincero, não estávamos à espera de tanta chuva. Pensámos que seria apenas uma chuva curta e que secaria rapidamente porque a pista estava muito quente. Então, normalmente, diríamos: ‘ok, vamos ficar mais uma, duas ou três voltas’, mas os pneus já estavam bastante gastos. Pensámos que podíamos ir até ao fim com os médios porque a pista secaria rapidamente”, argumentou Krack. “Mas depois julgámos mal que estava a chover porque [nas boxes] demorou muito tempo chegar a chuva. Penso que também foi nesta zona que começou a chover menos. Por isso, provavelmente foi um erro de avaliação, porque pensámos que os pneus intermédios se iriam desgastar muito nesta parte da pista.

“No final do dia, foi uma decisão consciente optar pelos médios”, acrescentou. “Vimos uma volta depois que não ia funcionar e decidimos chamá-lo de volta. Não acho que tenha sido perdido uma vitória porque, se tivéssemos colocado intermédios, Max teria colocado intermédios também. E também ele tinha a diferença, então não acho que teria mudado muito.”