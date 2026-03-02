F1: Aston Martin na Austrália apenas para cumprir calendário?

A Aston Martin atravessa um momento crítico no arranque da nova temporada, devido a sérios problemas na unidade motriz fornecida pela Honda. A unidade revelou fragilidades graves durante os testes no Bahrein, comprometendo a preparação do monolugar AMR26. De tal forma que a presença no GP da Austrália pode servir unicamente para cumprir calendário.

A estrutura de Silverstone viu-se impedida de cumprir um programa normal de ensaios, passando largos períodos nas boxes enquanto as restantes equipas afinavam os seus carros. O principal constrangimento prende-se com vibrações excessivas do motor V6, que estarão na origem de falhas recorrentes na bateria do sistema híbrido, instalada no chassis.

Segundo a edição italiana do Motorsport.com, a gravidade da situação foi tal que chegou a ser ponderada a hipótese de falhar a prova de Melbourne, cenário que implicaria consequências desportivas e contratuais significativas. Ainda assim, a equipa deverá marcar presença, mesmo que com um plano minimalista destinado sobretudo a cumprir os requisitos regulamentares.

Internamente, terá sido criada uma célula de crise para apoiar os engenheiros da Honda, com contactos permanentes entre Silverstone e Sakura. Paralelamente, Andy Cowell — antigo responsável pelos motores da Mercedes na era híbrida — deslocou-se ao Japão para disponibilizar a sua experiência e colaborar na identificação de soluções que permitam restabelecer, em primeiro lugar, a fiabilidade.

O contexto compromete também o trabalho de desenvolvimento delineado por Adrian Newey, que se vê forçado a rever o planeamento técnico da AMR26. Sem uma base mecânica estável, torna-se impossível avaliar o verdadeiro potencial do carro ou definir uma estratégia evolutiva consistente, enquanto os rivais progridem rapidamente.

Newey terá admitido, em tom crítico, que o motor de combustão interna não estará a gerar potência suficiente para recarregar eficazmente a bateria, estimando-se um défice na ordem dos 80 cavalos. Resta perceber se esta limitação resulta de uma opção deliberada para salvaguardar a fiabilidade ou de uma falha estrutural de conceção. O que parece muito provável é vermos a Aston Martin a cumprir apenas serviços mínimos em Melbourne… ou até menos que isso.