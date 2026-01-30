F1: Aston Martin mostra pouco nas retas
A Aston Martin estará a enfrentar dificuldades com a velocidade de ponta do seu novo monolugar de Fórmula 1 durante o shakedown privado em Barcelona, segundo informações da imprensa espanhola (SoyMotor). O teste decorre num contexto particular para a equipa britânica, que apresenta pela primeira vez um carro concebido por Adrian Newey e equipado com unidades motrizes Honda.
A formação de Silverstone optou por utilizar apenas dois dos três dias disponíveis para testar no Circuito da Catalunha, tendo passado grande parte de uma dessas jornadas dentro da garagem. Na quinta-feira, Lance Stroll completou apenas cinco voltas antes de provocar uma bandeira vermelha tardia, num dia marcado por atrasos associados ao processo final de desenvolvimento do AMR26.
Fernando Alonso assumiu depois o volante na sexta-feira. De acordo com a publicação Soy Motor, o espanhol teve dificuldades em reta, registando velocidades entre 230 e 275 km/h e sem ultrapassar os 300 km/h na parte inicial do dia. Como não existem dados oficiais divulgados pela Fórmula 1 sobre este teste privado, estas indicações devem ser encaradas com prudência.
O AMR26 tem sido muito elogiado pelo desenho radical, pelo lápis de Adrian Newey, que tem causado muito entusiasmo. Mas a Unidade Motriz Honda poderá estar a complicar a vida da Aston Martin, com os responsáveis da marca nipónica a admitirem alguns atrasos no desenvolvimento da unidade motriz.
Pity
30 Janeiro, 2026 at 14:29
Não me digam que vamos voltar a ouvir o Nando gritar “gipitu engine” 🙂
Não é caso para alarmismos, os testes só são realmente importantes para as equipas. Elas é que sabem o que estão a testar.