F1: Aston Martin mostra decoração do AMR26

A Aston Martin apresentou oficialmente a decoração do seu monolugar para 2026, o AMR26, num evento realizado em Dhahran, na Arábia Saudita. O lançamento marcou a estreia do primeiro carro concebido sob a liderança de Adrian Newey e antecede os testes oficiais de pré-época no Bahrein.

A cerimónia decorreu no centro cultural Ithra – King Abdulaziz Center for World Culture, onde foi mostrado um concept car com a pintura que será utilizada no AMR26. A temporada de 2026 assinala um ponto de viragem para a equipa: trata-se do primeiro projeto totalmente alinhado com os novos regulamentos técnicos, da estreia da parceria oficial de fábrica com a Honda e do primeiro carro desenvolvido sob a direção de Newey, em conjunto com o diretor-técnico Enrico Cardile.

O AMR26 será pilotado por Fernando Alonso e Lance Stroll, que iniciam a quarta época consecutiva como companheiros de equipa. Depois de um primeiro contacto com o carro no shakedown em Barcelona, ambos apontam agora aos ensaios no Bahrein e à ronda inaugural em Melbourne.

A Aston Martin sublinha ainda que 2026 coincide com a plena operacionalidade do novo campus tecnológico da equipa e com o reforço das parcerias estratégicas com a Aramco e a Valvoline, enquadrando uma aposta de longo prazo para lutar por vitórias e títulos.

Lawrence Stroll, presidente executivo, afirmou:

“O AMR26 representa um passo decisivo para a Aston Martin ao entrarmos na nova era da Fórmula 1 em 2026. Estes regulamentos constituem a maior redefinição que o desporto viu numa geração, e estamos a abordá-los com ambição clara: construir uma equipa capaz de vencer.

Cada movimento que fazemos é pensado e deliberado, orientado para onde queremos chegar. Este ano marca também a nossa primeira época como equipa oficial de fábrica, apoiada por parceiros de classe mundial como a Honda, a Aramco e a Valvoline.

Com o campus tecnológico agora concluído, temos pessoas, instalações e investimento de longo prazo para competir com os melhores. Hoje é mais um marco importante nesse percurso.”

Adrian Newey acrescentou:

“2026 é um momento raro na Fórmula 1 porque, pela primeira vez, os regulamentos do chassis e da unidade motriz mudaram em simultâneo.

Com regras completamente novas, a melhor filosofia nunca é óbvia de imediato e a compreensão evolui à medida que o carro se desenvolve. Com o AMR26 adotámos uma abordagem holística: não se trata de um único componente de destaque, mas de como todo o conjunto funciona em harmonia.

O foco tem sido criar bases sólidas, potencial de desenvolvimento e um carro de que o Lance e o Fernando consigam extrair performance consistentemente.”

Fernando Alonso comentou:

“Este é um capítulo muito entusiasmante para a Aston Martin à medida que nos adaptamos a novas regras, novas unidades motrizes e novas ideias. Com o Lawrence e o Adrian temos dois dos líderes mais determinados e competitivos que alguma vez conheci.

Os últimos anos não foram fáceis, mas aprendemos muito, e essa experiência torna-nos sempre mais fortes. Todos nesta equipa partilham a mesma fome de ser competitivos e vejo quanto trabalho está a ser feito nos bastidores para termos um carro que possamos desenvolver ao longo da época.

Estou ansioso por voltar à pista e por desenvolver o carro. Mal posso esperar por atacar forte e ajudar a tornar a Aston Martin ainda mais competitiva.”

Lance Stroll concluiu:

“O AMR26 é o primeiro carro a sair do nosso campus concluído e o primeiro como equipa oficial de fábrica com a Honda, por isso é um momento muito importante. O shakedown correu bem, o que é crucial com um carro novo, e deu-nos uma primeira sensação sólida.

Os regulamentos de 2026 representam uma grande mudança e um enorme desafio para todos, e agora trata-se de aumentar o nosso entendimento do carro e continuar a introduzir evoluções ao longo da temporada.

É fantástico trabalhar com o Adrian Newey e com tanta gente talentosa na Aston Martin que está a esforçar-se para tornar isso possível. Seguem-se os testes no Bahrein, onde vamos recolher o máximo de informação antes da primeira corrida em Melbourne. Será um ano empolgante para os adeptos.”