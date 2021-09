F1: Aston Martin mantém Stroll e Vettel para 2022 | AutoSport

Termina a especulação em torno da permanência de Sebastian Vettel na Aston Martin. O piloto alemão foi confirmado para 2022 assim como Lance Stroll que, sem surpresa, se mantém na equipa também.

Nos últimos dias os rumores da insatisfação de Lawrence Stroll, patrão da Aston, em relação ao rendimento de Vettel o que originou um suposto mal estar surgiram com alguma frequência, mas com este anúncio terminam de vez. Não se esperavam muitas mudanças do lado da Aston mas são também dois lugares que ficam confirmados para 2022, com o xadrez quase completo.

Lance Stroll, no comunicado lançado pela equipa, disse: “Na próxima temporada vou embarcar no meu sexto ano na Fórmula 1, ao lado do meu companheiro de equipa Sebastian. Começámos juntos esta campanha na Aston Martin e estou muito ansioso por continuar a viagem com ele no próximo ano. Não conseguimos o que nos propusemos fazer este ano, mas isso só aumentou a nossa fome e a nossa vontade de sucesso na próxima temporada. Agora, com o prestígio e apoio da Aston Martin, e dos brilhantes novos patrocinadores-parceiros que uma marca tão prestigiada atraiu, estamos bem posicionados para melhorar o nosso desempenho em 2022”.

Sebastian Vettel, também comentou a renovação: “Estou realmente ansioso por correr com a nova geração de carros de Fórmula 1. O seu aspeto é muito diferente e os novos regulamentos técnicos devem dar-nos carros que permitam lutas muito mais próximas. Corridas mais excitantes serão ótimas tanto para os pilotos como para os fãs. As mudanças são tão grandes que cada equipa vai ter um novo começo, pelo que será uma grande oportunidade para nós na Aston Martin. Acredito na força da nossa nova equipa em crescimento, por isso já estou ansioso por 2022”.

Lawrence Stroll, Presidente Executivo, Aston Martin Lagonda e Aston Martin Cognizant , afirmou: “A primeira temporada da Aston Martin Cognizant Formula One Team teve um arranque dececionante, devido às mudanças regulamentares durante o Inverno. Mas fizemos bons progressos ao longo dos últimos meses, e tanto Lance como Sebastian têm apresentado excelentes desempenhos. Tiveram mais do que a sua quota-parte de azar, mas em 2022 estamos encantados por continuar com uma mistura tão excelente de talento juvenil e experiência”.Otmar Szafnauer, CEO e Director da Equipa, disse: “Lance é um dos pilotos mais talentosos da Fórmula 1 moderna, e a esse talento em bruto acrescenta agora experiência em pista. O quatro vezes campeão mundial, tendo feito 271 Grandes Prémios, dos quais ganhou 53, Sebastian é também um enorme trunfo para a nossa equipa, e no próximo ano esperamos que ambos tenham sucesso no que será uma fórmula muito diferente da atual. Nunca subestimamos a nossa oposição, por isso não pretendemos prometer demasiado, mas sabemos que Lance e Sebastian obterão o melhor dos instrumentos que lhes colocaremos à sua disposição”.