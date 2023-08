F1: Aston Martin mantém esperança em ‘apanhar’ Red Bull a médio prazo | AutoSport

A Aston Martin teve um início de temporada de Fórmula 1 surpreendente, sendo a segunda força no pelotão, com desempenhos que apenas ficavam aquém dos dois Red Bull. No entanto, após as introduções das atualizações por parte dos adversários, nomeadamente a Mercedes e McLaren, os pilotos da equipa de Silverstone sentiram mais dificuldades em discutir esses resultados.

Os resultados obtidos nas primeiras provas do ano levaram Fernando Alonso dizer que a Aston Martin iria manter-se nos lugares de pódioaté ao fim da época, mas depois dos adversários responderem ao longo da temporada, o piloto retirou pressão e disse que a equipa não deve perder o foco no futuro.

Mike Krack garantiu depois da prova na Bélgica que está “confiante que identificamos as nossas maiores fraquezas e agora é altura de tentar resolvê-las e tentar não criar novas”, a tempo de regressar aos pódios nas provas que ainda faltam disputar.

O responsável da equipa de Silverstone admitiu que o plano de desenvolvimento do carro deste ano vai continuar. “Não estamos a fechar a torneira”, disse Krack. “O desenvolvimento [do carro de 2023] está a decorrer em pleno. Estabelecemos um plano de desenvolvimento que se baseia no desenvolvimento contínuo do carro e estamos a segui-lo”. Enquanto a equipa não passa a focar-se exclusivamente no próximo ano, Krack diz que é “possível” a Aston Martin ‘apanhar’ a Red Bull na temporada de 2024, sublinhando que “com menos tempo de túnel de vento [por parte da Red Bull], é possível”.