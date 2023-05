F1: Aston Martin mantém confiança na parceria com Mercedes | AutoSport

A Aston Martin é uma equipa cliente da Mercedes, recebendo deste construtor componentes como caixa de velocidades, suspensão traseira e unidades motrizes, além de utilizarem ainda o túnel de vento de Brackley enquanto o seu continua a ser construído. Apesar disso, este ano tem tido melhores desempenhos do que a Mercedes, que atravessa uma fase de má memória depois do domínio durante várias temporadas. Pode pensar-se que a equipa de Silverstone poderia estar limitada de alguma forma com os componentes que recebe da Mercedes, mas o diretor técnico da Aston Martin, Dan Fallows, salientou que nunca sentiram isso e que continuam satisfeitos com a parceria entre ambas as estruturas.

“Estamos muito satisfeitos com o que recebemos [da Mercedes]”, disse Fallows. “Não creio que o que recebemos da Mercedes esteja a limitar o nosso desempenho. Obviamente, temos a caixa de velocidades e a suspensão traseira, bem como as unidades motrizes, mas, até agora, não encontrei nenhuma razão para desejar que tivéssemos outros componentes para além do que recebemos deles”.

Mais interessante ainda, o responsável da Aston Martin considera que o facto de não ter de produzir estes componentes é positivo para a sua equipa.

“Nós, como engenheiros, trabalhamos em torno das restrições que temos. Será que isso nos impede de atingir os objetivos que queremos atingir? Não, realmente não, por isso acho que estamos muito satisfeitos com a relação. Do meu ponto de vista, esse aspecto das unidades motrizes e caixas de velocidades é algo com que estamos muito satisfeitos e estou grato por não ter de me preocupar com isso”, concluiu.