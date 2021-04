F1, Aston Martin: Lance Stroll positivo, Sebastian Vettel ainda em adaptação

Segunda corrida, segunda vez que Lance Stroll pontua, segunda vez que Sebastian Vettel fica fora dos pontos. As coisas não estão a correr bem para o alemão, que ainda sofre com a falta de quilómetros com o carro nos testes do Bahrein.

Para Otmar Szafnauer, CEO & Team Principal da Aston Martin: “Imola foi desafiante sob várias perspetivas, foi bom o enorme impulso com o sétimo lugar do de Lance (ndr, foi penalizado e caiu para 8º), sob pressão durante toda a corrida, e isso elevou o espírito de todos os membros da equipa. Ele teve problemas de caixa de velocidades ao longo de toda a corrida, mas geriu-os muito bem, e fez muito bem ao conseguir aguentar um Pierre [Gasly] rápido.

O Sebastian teve uma corrida problemática que terminou num abandono, a apenas uma volta do final, o que foi dececionante para ele e para a equipa, mas obteve muita quilometragem muito útil no carro, o que é positivo porque ainda está a sofrer um pouco de recuperação em resultado da sua falta de corrida nos testes de pré-época.”