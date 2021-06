F1: Aston Martin junta-se à Racing Pride para promover a igualdade | AutoSport

A Aston Martin e os pilotos Sebastian Vettel e Lance Stroll celebrarão o “Mês do Orgulho” em Junho com uma série de iniciativas sociais e comunitárias para aumentar a consciência da diversidade e inclusão LGBTQ+.

Todos os anos, durante o mês de Junho, a comunidade LGBTQ+ celebra de várias maneiras diferentes. Em todo o mundo, vários eventos são realizados durante este mês como forma de reconhecer a influência que as pessoas LGBT têm tido em todo o mundo. Por que razão foi escolhido o mês de Junho? Porque foi quando se realizaram os motins de Stonewall, já em 1969.

A parceria anunciada para este mês alinha a equipa com a iniciativa de diversidade e inclusão #WeRaceAsOne da Fórmula 1, lançada em 2020.

Além disso, a equipa associou-se à Racing Pride, que continuará a fornecer apoio e recursos em torno da diversidade e inclusão LGBTQ+ no seio da organização e da comunidade automobilística em geral.

Ao longo de Junho, a Aston Martin publicará uma série de conteúdos destacando a força da comunidade LGBTQ+ no desporto motorizado; e apresentará logótipos da Racing Pride na carroçaria do carro no Grande Prémio de França.

O Racing Pride apoiará a entrada de pessoal para as equipa de Fórmula 1 – incluindo o desenvolvimento contínuo das suas políticas de inclusão; organizará workshops que ajudarão a desenvolver e fomentar uma cultura inclusiva, construirá e desenvolverá estratégias de apoio para os membros individuais da equipa.

Este trabalho já começou, tendo a Racing Pride realizado uma revisão minuciosa das políticas existentes da equipa; ajudou na implementação de um inquérito interno para melhor compreender a posição atual da equipa, moldar uma estratégia informada e medir o progresso; e proporcionou workshops de inclusão e sensibilização à equipa de RH, gestores de linha e à equipa interna de Diversidade & Inclusão.

Sebastian Vettel: “Quero ajudar a destacar a positividade em torno da mensagem de inclusão e aceitação. Felicito as pessoas que impulsionaram a discussão que conduziu a uma inclusão mais ampla; mas, igualmente, estou consciente de que é necessário fazer mais para mudar atitudes e remover grande parte da negatividade restante. É ótimo ver a Aston Martin dar apoio a esta questão – há um longo caminho pela frente, mas estou realmente satisfeito por podermos desempenhar um papel positivo”.

Lance Stroll: “Como piloto e figura pública, sou apaixonado por ajudar na inclusão no mundo dos desportos motorizados. Já estou envolvido em ajudar a desenvolver um programa com a Cognizant para jovens estudantes de engenharia, mas esta iniciativa é uma forma de sermos pró-ativos como equipa na quebra de barreiras e na promoção da positividade. É também uma excelente forma de apoiarmos a iniciativa mais ampla #WeRaceAsOne da Fórmula 1, e estou satisfeito que a nossa equipa tenha encontrado a sua própria forma de acrescentar o seu apoio a um programa muito credível que tem sido aceite por equipas de todo o pit-lane”.