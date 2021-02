F1: Aston Martin já tem data de lançamento

A Aston Martin já tem data de lançamento para o seu novo monolugar.

A equipa sediada em Silverstone irá lançar a sua nova máquina no dia 3 de março, num evento virtual. Serão também apresentados os pilotos para esta nova época, com Lance Stroll e Sebastian Vettel presentes no lançamento. A Aston Martin regressa à F1, depois da última presença no Grande Circo ter sido em 1960.