F1: Aston Martin já tem data de lançamento para o novo carro

A Aston Martin vai revelar o seu carro de F1 para 2025, o AMR25, no domingo, 23 de fevereiro, através de um lançamento digital.

Os fãs podem sintonizar-se através das redes sociais da equipa, com conteúdo adicional e detalhes técnicos disponíveis no seu website. A nova pintura do carro será revelada antes, no evento F1 75 Live, a 18 de fevereiro.

O AMR25 fará a sua estreia em pista no Bahrain, a 24 de fevereiro, com Lance Stroll e Fernando Alonso a completarem uma corrida promocional antes do início da época.