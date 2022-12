F1: Aston Martin já tem data de lançamento do carro | AutoSport

Ainda estamos em 2022, mas 2023 começa já a mexer. A Aston Martin foi a primeira equipa a anunciar a data de lançamento do seu novo monolugar, o AMR23.

Depois de uma época que começou mal, com o AMR22 a mostrar-se pouco competitivo no início da época, a Aston Martin fez um bom trabalho de recuperação e conseguiu terminar a época com prestações positivas. Para o próximo ano, já com Fernando Alonso a bordo, a Aston Martin irá apresentar o seu novo carro em fevereiro.

Será a 13 de fevereiro, às 19h, que a marca irá mostrar ao mundo o seu novo monolugar. O lançamento terá lugar na base da equipa em Silverstone, onde se continua a trabalhar numa sede totalmente nova de 200 milhões de libras, cujo proprietário Lawrence Stroll espera que ajude a impulsionar o antigo equipamento Racing Point até à frente da grelha e, eventualmente, à glória vencedora do campeonato.