F1: Aston Martin já ligou o seu motor | AutoSport

Faltam poucos dias para o lançamento do novo AMR22 da Aston Martin, mas a equipa de Silverstone já fez o tradicional “Fire Up” da sua máquina.

É uma época de mudança, quer nos regulamentos, quer a nível interno com a saída de Otmar Szafnauer, substituído por Mike Krack, numa reestruturação que levou à entrada de Martin Whitmarsh. Depois de uma época muito abaixo do desejado, a Aston Martin pretende aproximar-se dos lugares de topo e continua a desenvolver a sua infraestrutura para o conseguir.

Eis o som do novo Aston Martin (equipado com unidades motrizes Mercedes):

Headphones on. Volume up. The #AMR22 is alive!



Stay tuned as we bring you more sounds from our 2022 challenger with @Eposaudio.#WeClimbTogether pic.twitter.com/mfmd5P4O34