F1: Aston Martin já ligou o motor

A Aston Martin já fez o simbólico “fire up” da sua unidade motriz, fornecida pela Mercedes. A marca britânica regressa à F1, com muita expetativa à sua volta.

A Aston não é mais do que a Racing Point vestida com verde British Racing, o que não é dizer pouco, pois a equipa tem evoluído muito desde que Lawrence Stroll tomou conta da operação. Nova sede, mais meios para os engenheiros, uma visão menos limitada… no fundo o que todos os fãs queriam há muito, que era ver a equipa que fez pequenos milagres na Force India ter mais meios para poder se bater com os “grandes”.

Este é o primeiro passo da Aston Martin, que irá apresentar a sua equipa e o novo carro, o AMR 21 a três de março.

Lawrence Stroll aumentou recentemente a sua participação na Aston Martin, e o bilionário canadiano está aberto a tentar convencer Lewis Hamilton a juntar-se à equipa, ele que não tem contrato para depois de 2021.

Questionado numa entrevista com a agência noticiosa PA, se estaria interessado em tentar trazer Hamilton, disse Stroll: “É definitivamente tentador. Lewis em qualquer carro é óptimo e tenho a certeza que todos diriam que sim, porque ele é sete vezes Campeão Mundial. Mas neste momento, estou extremamente concentrado em começar este ano”.

