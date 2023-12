F1: Aston Martin impressionada com Felipe Drugovich | AutoSport

Felipe Drugovich ainda não tem lugar na grelha da Fórmula 1, mas continua a fazer um bom trabalho de desenvolvimento para a Aston Martin, como salientou o diretor de performance da equipa de Silverstone Tom McCullough, que reforçou ainda a ideia que o piloto brasileiro está cada vez mais pronto a poder assumir outras funções, caso a oportunidade surja.

Depois de vencer o campeonato FIA de Fórmula 2 em 2022, Drugovich não teve espaço na grelha da Fórmula 1, o que acontece também este ano com Théo Pourchaire. O piloto brasileiro passou a desempenhar funções de piloto de reserva e desenvolvimento da Aston Martin, tendo que começar o ano a substituir Lance Stroll nos testes de pré-temporada no Bahrein. Apesar de um bom trabalho, o canadiano recuperou da lesão a tempo da primeira corrida do ano.

Drugovich estaria pronto caso Stroll não tivesse recuperado e teria feito um bom trabalho, como explicou Tom McCullough. “Quando pilotou para nós pela primeira vez no final do ano passado [no teste pós-temporada em Abu Dhabi], ficamos muito impressionados com ele. Quando realizou uma simulação de corrida no início do terceiro dia do teste do Bahrein, quando o Lance se lesionou, pensei pela primeira vez: ‘Uau, o carro é realmente muito bom”. Porque as outras equipas estavam a fazer simulações de corrida ao mesmo tempo. [Drugovich] é muito bom a colocar tração em pista nas saídas das curvas e é muito eficiente em termos de condução”.

Voltando aos comandos do AMR23 nos treinos livres durante a temporada, Drugovich comprovou a evolução que foi fazendo quando trabalha no simulador. No primeiro treino de Abu Dhabi, a derradeira prova do ano, o piloto brasileiro completou 26 voltas nos 60 minutos da sessão, com o seu tempo mais rápido em 1:26.360s, o foi o segundo da tabela de tempos, atrás de George Russell. No final da sessão, McCullough sublinhou a “grande maturidade e segurança” com que Drugovich pilotou, comprovando “o excelente trabalho que tem feito para nós ao longo do ano”.O piloto voltou ao carro no teste da passada terça-feira, como piloto estreante da Aston Martin e após mais alguns quilómetros acumulados, o mesmo responsável da equipa britânica explicou que Drugovich “é um piloto de desenvolvimento muito, muito forte. E não fiquei nada surpreendido por entrar no carro e fazer um excelente trabalho, mesmo desde o início”. Para McCullough, o brasileiro “só melhorou” desde que começou a trabalhar no simulador e a realizar as sessões com o AMR23 e o seu antecessor em 2022.

Para já, o brasileiro vai manter a mesma função na próxima temporada, mas espera conseguir um lugar como piloto principal.