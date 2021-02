F1: Aston Martin gostava de ter Nico Hülkenberg como piloto reserva

A Aston Martin gostava de ter Nico Hülkenberg como piloto reserva, depois das boas prestações que o alemão teve quando substituiu Sergio Pérez e Lance Stroll em 2020.

Em 2020, Hülkenberg ficou sem contrato na Fórmula 1, mas foi chamado quando Sergio Pérez testou positivo à COVID-19 e quando Lance Stroll não estava em condições para correr.

Nos Grandes Prémios corridos em Silverstone, Hülkenberg substituiu Pérez. Aí, o alemão conseguiu ficar em terceiro lugar na qualificação do Grande Prémio do 70º Aniversário, terminando depois em sétimo lugar. No Grande Prémio da Grã-Bretanha, Hülkenberg não conseguiu iniciar a corrida devido a problemas com o RP20.

No Grande Prémio do Eifel, Hülkenberg foi chamado à última hora para substituir Lance Stroll na corrida. O alemão arrancou da última posição e terminou em oitavo lugar.

Assim, o chefe de equipa da Aston Martin, Otma Szafnauer, quando perguntado pela RTL se ponderava assinar com Hülkenberg para piloto reserva, o americano respondeu que sim.

“Seria bom para todos nós [poder ter Hülkenberg como piloto reserva]”, afirmou Szafnauer.