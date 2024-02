F1: Aston Martin focada no desenvolvimento da sua própria caixa de velocidades | AutoSport

Ainda estamos numa fase de apresentações dos projetos para a temporada de 2024 do mundial de Fórmula 1 e as equipas colocam o foco no próximo ciclo regulamentar que tem início em 2026, tentando tirar o máximo partido dessa possibilidade. Entre as 10 equipas da grelha, a Aston Martin será uma das equipas com grandes desafios nessa altura para ultrapassar. Com o começo da parceria com a Honda, a equipa de Silverstone passa a ter de produzir uma caixa de velocidades própria, assim como outros componentes.

“2026 traz uma obviamente, uma enorme quantidade de trabalho”, disse Dan Fallows no seguimento da apresentação de hoje do AMR24. “De muitas formas, o facto de não podermos começar a desenvolver a aerodinâmica até janeiro do próximo ano [medida aprovada pela FIA que só permite o início do desenvolvimento da próxima geração de monolugares em 2025] significa que não temos de pensar muito nisso agora. Claro que ainda temos algumas coisas para fazer antes disso”.

O diretor técnico da Aston Martin salientou que “não somos uma equipa que esteja a desenvolver a sua própria caixa de velocidades e suspensão traseira. Portanto, isso é algo que temos de desenvolver internamente, mas tudo isso já está a ser feito. Estamos a fazer isso. E assim que os regulamentos aerodinâmicos estiverem em vigor, vamos poder tê-los em conta e, claro, vamos afetar recursos a isso”.

Ainda em setembro passado, Luca Furbatto, engenheiro italiano que começou a trabalhar na equipa de Silverstone em 2022 vindo da Sauber, recordou que a “última vez que esta equipa fabricou a sua própria caixa de velocidades foi em 2008 e, desde então, as coisas evoluíram bastante. Estamos a recrutar e a desenvolver as nossas competências nesta área e já trouxemos uma série de designers muito talentosos. O grupo que trabalha neste projeto ainda está a crescer muito, mas o trabalho que está a ser feito com uma mistura de recursos internos e externos está a avançar rapidamente”.