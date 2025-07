F1, Aston Martin: fim de semana muito desafiante em Spa

A Aston Martin enfrentou um fim de semana muito difícil no Grande Prémio da Bélgica. Apesar de uma estratégia de corrida pensada para piso molhado, a pista secou rapidamente, e as novas atualizações do carro não trouxeram os resultados esperados. Contudo, a equipa e os pilotos, Fernando Alonso e Lance Stroll, conseguiram recolher dados importantes para tentar otimizar o desempenho nas próximas provas.

O problema é que depois de quatro corridas com pelo menos um carro nos pontos, dois em Silverstone, a Aston Martin voltou a ter um fim de semana como os que teve entre o Japão e Imola. Mau!

Fim de semana complicado

A Aston Martin teve um Grande Prémio da Bélgica particularmente exigente. Com Lance Stroll a partir do último lugar da grelha e Fernando Alonso das boxes, a equipa sabia que seria difícil pontuar. Ambos os pilotos trabalharam arduamente para progredir na classificação, com Stroll a realizar algumas boas ultrapassagens. No entanto, com todos os 20 carros a terminarem a corrida e sem mais chuva, não houve o caos que Alonso e Stroll precisavam para subir muitas posições. Apesar dos resultados, a equipa recolheu muitos dados sobre o seu novo pacote de atualizações, que esperam aproveitar melhor no próximo fim de semana.

A visão de Fernando Alonso e Lance Stroll a lutar pelas últimas posições no início da corrida mostrava que seria uma tarde difícil para a Aston Martin, cujo fim de semana foi desastroso. A paragem antecipada de Alonso para pneus de seco – feita por necessidade, e não por aposta, uma vez que os seus pneus intermédios já não aguentavam mais – animou a corrida da equipa por breves momentos. Contudo, o carro estava configurado para uma corrida à chuva, o que o tornou pouco competitivo em piso seco, tal como tinha sido durante todo o fim de semana.

Para Fernando Alonso (17.º Lugar): “Infelizmente, as coisas não correram a nosso favor este fim de semana na Bélgica. Optámos por uma configuração para chuva, mas a corrida acabou por ser maioritariamente em seco e com sol. Conseguimos ganhar algumas posições para terminar em 17.º, mas o nosso ritmo não estava lá. Trouxemos um novo pacote para este circuito, mas não trouxe as melhorias que esperávamos. Vamos agora analisar os dados para tentar encontrar mais desempenho na Hungria.”

Já Lance Stroll (14.º Lugar): “Foi um fim de semana difícil para nós. Fizemos o que pudemos e provavelmente foi o máximo que conseguimos hoje. Tomámos todas as decisões de estratégia corretas durante a corrida, mas, no fundo, o nosso objetivo é terminar nos pontos. Estou ansioso por Budapeste na próxima semana, é uma pista muito diferente e, esperemos, com mais oportunidades para nós.”

Andy Cowell, Chefe de Equipa confirma o fim de semana desafiante: “Optámos por dividir as estratégias entre os dois carros. O Lance fez uma corrida de uma paragem, gerindo bem os seus pneus para ganhar seis posições e terminar em 14.º. Com o Fernando, optámos por uma abordagem de duas paragens, sabendo que tínhamos pouco a perder. Infelizmente, não resultou como esperávamos. Estávamos a planear uma corrida à chuva, mas o longo atraso no reinício fez com que a pista secasse muito rapidamente, e também estávamos a contar com uma maior degradação dos pneus dos carros à nossa volta. Apesar do resultado, este fim de semana proporcionou uma aprendizagem valiosa. Estamos agora focados no Grande Prémio da Hungria, na próxima semana, a última corrida antes da pausa de verão.”

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA