F1: Aston Martin fez pedidos específicos à Honda

A Honda prepara 2026, um ano de grande mudança para a Honda que além de preparar uma nova unidade motriz com uma filosofia diferente e mais ênfase na eletrificação. Muito se tem falado do prazo de validade destas novas unidades, com Mohammed Ben Sulayem a querer uma mudança para os V8, mas a Honda considera essa inversão de marcha impossível nesta fase, até porque as conversações sobre o tema pararam.

O presidente da FIA, Ben Sulayem, demonstrou interesse num possível regresso aos motores V8, mas os fabricantes de motores da Fórmula 1, incluindo a Honda, continuam totalmente empenhados nos regulamentos híbridos de 2026. Apesar das discussões anteriores sobre o potencial afastamento da eletrificação devido a preocupações com o desempenho e o espetáculo, o presidente da Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, confirmou que as conversações pararam por agora e que os fabricantes estão concentrados no desenvolvimento de unidades para 2026.

Honda defende manutenção da eletrificação

“Para já, as conversações foram interrompidas”, declarou à fonte especializada japonesa as-web.jp. “Por isso, nós, os fabricantes de unidades motrizes, estamos agora a concentrar-nos em 2026. No entanto, desde que os ideais atualmente defendidos pela FIA permaneçam inalterados, espero que as discussões recomecem”.

A Honda não escondeu o seu desejo de que a eletrificação continue a ser um elemento central dos motores de Fórmula 1.

“Estamos cientes da situação atual na F1”, insistiu Watanabe. “O desejo da Honda de que a F1 continue a ser o pináculo do desporto automóvel mantém-se inalterado. Vamos continuar a discutir qual a unidade motriz adequada para o efeito. A posição atual da Honda é que acreditamos que a eletrificação é um elemento muito importante para avançar para um futuro sustentável.”

Pedidos do lado da Aston Martin

A Honda está concentrada na sua próxima parceria com a Aston Martin, expressando confiança nas suas perspetivas conjuntas, particularmente com talentos técnicos como Adrian Newey e o antigo chefe de PU da Mercedes, Andy Cowell, envolvidos que já terão feito pedidos específicos à Honda:

“A Aston Martin já fez vários pedidos para melhorar a sua competitividade”, revelou Watanabe. “Não sabemos se eles vieram de Newey, mas sabemos que Andy (Cowell) também liderou anteriormente o departamento de unidades motrizes da Mercedes, então ele tem um bom entendimento do lado da unidade de potência das coisas. É uma vantagem para nós ter alguém assim no lado do desenvolvimento do carro e ser capaz de prosseguir com as discussões”, acrescentou o presidente da HRC.