F1: Aston Martin fecha testes no Bahrein em clara desvantagem

Problemas de fiabilidade com a Honda condicionam programa da AMR26…

A Aston Martin encerrou o segundo teste de pré‑época de 2026 no Bahrein em situação delicada, depois de um conjunto de problemas de fiabilidade com a nova unidade motriz Honda ter limitado de forma severa o tempo de pista do AMR26. No último dia, Lance Stroll completou apenas seis voltas, sem qualquer tempo rápido registado, com a equipa a terminar a sessão cerca de duas horas e meia antes do final devido à falta de componentes para o sistema híbrido.

A formação de Silverstone já tinha iniciado o período de preparação em desvantagem, ao só conseguir rodar no shakedown de Barcelona no penúltimo dia e ao sofrer sucessivas interrupções nos testes do Bahrein, sempre com a fiabilidade do conjunto chassis‑motor sob escrutínio.

Bateria e escassez de peças travam plano de testes

Os problemas ficaram a nu quando uma falha relacionada com a bateria obrigou Fernando Alonso a abandonar a pista na véspera, levando a Honda a realizar simulações de banco de ensaios no centro técnico de Sakura antes de autorizar novo regresso à pista. A escassez de peças da unidade de potência obrigou a uma revisão drástica do plano de rodagem, restringindo‑o a saídas curtas e fortemente condicionadas.

Mike Krack, diretor de pista, admitiu que a equipa chega ao início da época “em contra‑pé”, sem ter completado as tarefas típicas de um programa de testes de inverno e com muito trabalho pela frente para recuperar competitividade.

Stroll assume défice de desempenho e apela à união da equipa

Lance Stroll descreveu as duas semanas no Bahrein como “desafiantes” e reconheceu que o carro está longe do patamar de desempenho pretendido, sublinhando que a equipa tem “muito trabalho” pela frente nas próximas semanas e meses. O canadiano agradeceu o esforço das estruturas de pista e de fábrica e insistiu na necessidade de manter o grupo unido para “estar à altura do desafio” e desbloquear o potencial do projeto.

Apesar do cenário de início de temporada com défice de potência, fiabilidade e entendimento do chassis, tanto a Aston Martin como a Honda garantem estar alinhadas na procura de soluções e lembram que o monolugar e o pacote técnico ainda têm margem de evolução ao longo de um campeonato extenso como o que está pela frente…