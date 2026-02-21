F1: Aston Martin fecha testes no Bahrein em clara desvantagem
Problemas de fiabilidade com a Honda condicionam programa da AMR26…
A Aston Martin encerrou o segundo teste de pré‑época de 2026 no Bahrein em situação delicada, depois de um conjunto de problemas de fiabilidade com a nova unidade motriz Honda ter limitado de forma severa o tempo de pista do AMR26. No último dia, Lance Stroll completou apenas seis voltas, sem qualquer tempo rápido registado, com a equipa a terminar a sessão cerca de duas horas e meia antes do final devido à falta de componentes para o sistema híbrido.
A formação de Silverstone já tinha iniciado o período de preparação em desvantagem, ao só conseguir rodar no shakedown de Barcelona no penúltimo dia e ao sofrer sucessivas interrupções nos testes do Bahrein, sempre com a fiabilidade do conjunto chassis‑motor sob escrutínio.
Bateria e escassez de peças travam plano de testes
Os problemas ficaram a nu quando uma falha relacionada com a bateria obrigou Fernando Alonso a abandonar a pista na véspera, levando a Honda a realizar simulações de banco de ensaios no centro técnico de Sakura antes de autorizar novo regresso à pista. A escassez de peças da unidade de potência obrigou a uma revisão drástica do plano de rodagem, restringindo‑o a saídas curtas e fortemente condicionadas.
Mike Krack, diretor de pista, admitiu que a equipa chega ao início da época “em contra‑pé”, sem ter completado as tarefas típicas de um programa de testes de inverno e com muito trabalho pela frente para recuperar competitividade.
Stroll assume défice de desempenho e apela à união da equipa
Lance Stroll descreveu as duas semanas no Bahrein como “desafiantes” e reconheceu que o carro está longe do patamar de desempenho pretendido, sublinhando que a equipa tem “muito trabalho” pela frente nas próximas semanas e meses. O canadiano agradeceu o esforço das estruturas de pista e de fábrica e insistiu na necessidade de manter o grupo unido para “estar à altura do desafio” e desbloquear o potencial do projeto.
Apesar do cenário de início de temporada com défice de potência, fiabilidade e entendimento do chassis, tanto a Aston Martin como a Honda garantem estar alinhadas na procura de soluções e lembram que o monolugar e o pacote técnico ainda têm margem de evolução ao longo de um campeonato extenso como o que está pela frente…
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI