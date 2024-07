F1, Aston Martin: “esforços estão a ir na direção certa”, Mike Krack

Para Mike Krack, Diretor da Equipa: “foram dez pontos importantes na nossa corrida em casa, em Silverstone, com ambos os carros entre os oito primeiros. O Lance e o Fernando não falharam uma única roda, lidando bem com alguns aguaceiros que criaram condições de pista muito complicadas esta tarde. Otimizámos a estratégia hoje e a nossa decisão de manter dois jogos de pneus médios provou ser a mais correta. A equipa e os pilotos trabalharam arduamente para melhorar o carro recentemente e este resultado mostra que os nossos esforços estão a ir na direção certa. Um grande obrigado a todos os membros da equipa pelo seu trabalho árduo durante esta jornada tripla, e obrigado aos fãs e aos nossos parceiros de equipa pelo seu apoio durante esta semana de corridas em casa.”

