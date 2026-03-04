F1: Aston Martin enfrenta crise de fiabilidade e Newey aponta recuperação “sem milagres”

A Aston Martin iniciou a temporada de Fórmula 1 de 2026 sob forte pressão, devido a problemas de fiabilidade associados à nova unidade motriz Honda que comprometeram a preparação e colocaram o AMR26 longe do ritmo esperado. A equipa admite um arranque “doloroso” e aponta a segunda metade do campeonato como o período em que poderá haver melhorias mais visíveis, embora sem garantias de resultados imediatos.

Problemas em teste e risco para Melbourne

Segundo Lance Stroll, as dificuldades deixam a estrutura de Silverstone muito longe dos rivais, num cenário agravado por múltiplas áreas do carro que não estão a funcionar. A situação tornou-se mais crítica após os testes no Bahrein, onde a Aston Martin terá completado menos de 400 voltas em seis dias, com falhas repetidas e escassez de peças sobresselentes, aumentando o risco operacional na primeira corrida e com o GP da China marcado para a semana seguinte.

Vibrações anormais e danos no sistema de bateria

A Honda Racing Corporation reconheceu que vibrações anormais detectadas em teste provocaram danos no sistema de baterias, levando à interrupção do programa por razões de segurança. A marca admite uma origem complexa, com provável interação entre o motor de combustão, a integração no chassis e um empacotamento compacto solicitado pela Aston Martin, o que dificulta uma solução rápida.

Plano de recuperação: horizonte de meses

Adrian Newey, que lidera a equipa em 2026 e coordenou o desenvolvimento do AMR26 com a Honda, terá comunicado internamente que o “processo de recuperação” já começou, mas que não é realista esperar progressos instantâneos. Fontes apontam para um possível ciclo de recuperação de cinco a seis meses, enquanto Newey e Andy Cowell terão trabalhado diretamente com a Honda no Japão, onde decorrem testes de vibração com um monocoque em banco dedicado.

Cenários extremos e posição oficial

Relatos indicam que a equipa chegou a ponderar um início de corrida seguido de paragem precoce, caso os riscos persistissem, mas a Aston Martin sustenta, para já, que alinhará em Melbourne

FOTO MPSA Agency