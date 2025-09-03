F1, Aston Martin em Zandvoort: entre desafios estratégicos e recuperações notáveis

A Aston Martin viveu um fim de semana de contrastes no Grande Prémio dos Países Baixos, em Zandvoort.

Houve momentos em que a equipa se apresentou como a principal rival da McLaren, demonstrando um ritmo promissor. Contudo, os desafios não se fizeram esperar, com a equipa a enfrentar a exigência de reconstruir os monolugares por duas vezes após incidentes.

Neste cenário, conseguir que ambos os carros chegassem aos pontos pode ser considerado um sucesso, ainda que as sensações entre os pilotos fossem distintas.

Fernando Alonso: a frustração com a estratégia

Fernando Alonso, que terminou a corrida na oitava posição, não escondeu a sua frustração com algumas das decisões estratégicas tomadas ao longo da prova. Partindo do décimo lugar na grelha, o piloto espanhol teve um arranque menos conseguido, caindo na classificação e encontrando-se rapidamente preso num pelotão de carros.

As suas dúvidas sobre as chamadas da equipa foram audíveis via rádio, levando a Aston Martin a optar por uma segunda paragem nas boxes. Esta decisão foi tomada num momento em que a maioria dos adversários parecia apostar numa estratégia de uma única paragem. Como resultado, Alonso perdeu a oportunidade de uma “paragem barata” sob o Safety Car, mas ainda assim conseguiu recuperar algumas posições à medida que outros pilotos também paravam para trocar de pneus.

“No final, estar nos pontos em oitavo é ótimo, um bom resultado, mas a tarde não foi fácil”, explicou Alonso. “Os Safety Car não ajudaram, surgiram todos no momento e lugar errados. E sim, alguns dos carros que terminaram à nossa frente, penso que eram significativamente mais lentos do que nós… [como] os Haas, por isso perdemos talvez uma oportunidade.”

A Aston Martin tinha iniciado o fim de semana com um ritmo forte, com ambos os carros entre os quatro primeiros na primeira sessão de treinos livres, e Alonso a terminar em segundo no TL2. No entanto, o ritmo da equipa desvaneceu-se no sábado, quando os adversários intensificaram o desempenho dos seus motores, resultando num décimo lugar na grelha para o espanhol. Este facto, aliado ao arranque menos feliz, foi onde a sua corrida se desfez, mas a recuperação para o oitavo lugar final é ainda assim um resultado meritório.

“Foi difícil. Penso que quando estávamos todos nas mesmas condições na Qualificação, estávamos apenas no limite da Q3, por isso sim, ainda precisamos de melhorar”, concluiu Alonso, reconhecendo a necessidade de progressos.

Lance Stroll: uma recuperação espetacular do fundo da grelha

Por outro lado, Lance Stroll conseguiu uma notável sétima posição, apesar de ter partido do 19.º lugar na grelha e de ter tido um contacto com Gabriel Bortoleto nas fases iniciais da corrida. Este incidente acabou por se revelar uma “bênção disfarçada”, pois levou a equipa a antecipar a sua paragem nas boxes.

Graças a esta estratégia, Stroll conseguiu “saltar” à frente da maioria do pelotão, beneficiando ainda da entrada do Safety Car. Foi uma excelente recuperação a partir de uma posição tão recuada na grelha e um merecido prémio para a sua equipa, que teve de reconstruir o seu carro não uma, mas duas vezes, devido a acidentes no TL2 e na Qualificação.

“Um grande aplauso para a equipa por reconstruir o carro na sexta-feira à noite e depois novamente no sábado, após a saída de pista na Qualificação”, afirmou o piloto canadiano. “Foi um fim de semana frustrante até aquele momento, mas tivemos um bom ritmo desde o TL1, estávamos lá em cima e senti-me bem no TL3, foi apenas a tarde de sábado que foi uma pena, por isso foi bom recuperar hoje.”

Este resultado mantém a Aston Martin na luta pelo quinto lugar no Campeonato de Construtores com a Williams, equipa da qual estão agora a 18 pontos de distância. No entanto, a equipa deve estar atenta à recuperação da Racing Bulls, que se encontra a apenas dois pontos de diferença, impulsionada pelo primeiro pódio de Isack Hadjar. A competição promete ser intensa até ao final da temporada, com cada ponto a ter um peso significativo na classificação final.