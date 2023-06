F1: “Aston Martin é um exemplo para todos”, diz Alessandro Alunni Bravi | AutoSport

O representante da Alfa Romeo Alessandro Alunni Bravi, considera que o que fez a Aston Martin entre o final da época passada e a atual, deveria servir de exemplo para todas as equipas do paddock da Fórmula 1.

Numa altura em que a Alfa Romeo está prestes a deixar a parceria com a Sauber e os suíços esperam pela ‘chegada’ da Audi, o seu representante pensa ser importante os bons exemplos que surgem na Fórmula 1, em equipas que conseguem voltar aos bons desempenhos depois de passarem por momentos menos bons. Recordando o que aconteceu com a equipa de Silverstone, que em 2022 lutou com a Alfa Romeo até à última volta pelo sexto lugar do mundial de construtores, Alunni Bravi explicou ao Mundo Deportivo que “a Aston Martin é um exemplo para todos, não só para nós. Fizeram investimentos muito significativos em toda a estrutura da equipa, em termos de pessoal qualificado, e foram capazes de fazer as escolhas certas a nível técnico. É um exemplo a seguir e um exemplo importante para dar esperança ao nosso pessoal, que mostra que com trabalho, com investimentos, com as escolhas certas, podemos melhorar e podemos lutar por posições importantes no futuro”.

O representante da equipa suíça reforçou que para a Sauber “é preciso tempo, capacidade e o empenho de todos, mas é um caminho que queremos seguir como equipa, tal como fez a Aston Martin”.

É preciso voltar atrás no tempo, até à temporada de 2001, para conferir a melhor classificação da Sauber na Fórmula 1. Os suíços terminaram no 4º lugar do mundial de construtores nesse ano, seguindo o quinto posto na temporada seguinte. Com a aquisição da maioria das ações da Sauber pela Audi prevista até 2026, ano em que os alemães entram oficialmente na competição mundial de monolugares, espera-se uma melhoria no desempenho dos carros de Hinwil, mas até lá, todos nos questionamos sobre o que poderão fazer em termos de resultados.

