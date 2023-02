F1: Aston Martin e McLaren não serão adversários diferentes, garante Otmar Szafnauer | AutoSport

O plano em termos de alinhamento de pilotos a médio prazo na Alpine sofreu dois grandes contratempos durante a temporada passada. Primeiro o anúncio da saída de Fernando Alonso para a Aston Martin e depois o jovem Oscar Piastri contrariou a decisão da equipa francesa, sendo ele o natural substituto do piloto espanhol, tendo contrato assinado com a McLaren para a época que se avizinha. Apesar destes episódios com duas equipas adversárias, Otmar Szafnauer garantiu que estas duas não serão rivais diferentes das restantes e não haverá lugar a nenhuma espécie de vingança.

“Quero batê-los a todos”, disse o chefe de equipa da Alpine. “O que quero fazer é concentrar-me nas coisas que podemos controlar. O que nós controlamos é o desenvolvimento do nosso carro, tanto o motor como o desenvolvimento aerodinâmico. Vamos fazer o melhor trabalho que pudermos e ver o que acontece, mas penso que não nos concentramos em derrotar uma ou duas equipas. Temos de tentar vencê-las a todas”.

Fernando Alonso mandou uma alfinetada à antiga equipa durante a apresentação do AMR23 da Aston Martin, tendo dito que a sua nova equipa não se contentava com posições mais baixas na classificação, o que mereceu uma resposta de Szafnauer. O responsável da Alpine afirmou que “quando acabamos em quarto, se olharmos para trás, ele estava tão feliz como todos os outros que faziam parte da equipa. Quando no ano anterior, em quinto e ambição é subir para o quarto lugar, não é fácil de o fazer. Tivemos de bater a McLaren. Já estive em Woking e eles têm um enorme armário de troféus, por isso não são fáceis de bater”. Szafnauer reforçou a sua ideia, afirmando que “se no próximo ano conseguirmos chegar muito mais perto do terceiro [lugar] do que este ano, também vou celebrar isso. Se estivermos mais perto e a distância não for assim tão grande, isso significa que estamos a fazer progressos para onde queremos ir”.