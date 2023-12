F1: Aston Martin e Honda criaram grupos de trabalho com vista parceria de 2026 | AutoSport

Honda e Aston Martin começam a tomar medidas para preparar a nova parceria técnica para a temporada de 2026 da Fórmula 1 e entrarem com o ‘pé direito’ com os regulamentos que vão passar a vigorar. Mike Krack admitiu que há trabalho entre as duas parte nos bastidores.

Os nipónicos estão a projetar a unidade motriz segundo o novo regulamento aprovado pela FIA, mantendo completamente em segredo dos seus atuais parceiros, acontecendo o mesmo do lado de Milton Keynes, e a Aston Martin já trabalha na sua própria caixa de velocidades que estará na traseira do monolugar britânico em 2026.

Os novos regulamentos técnicos serão introduzidos dentro de pouco mais de dois anos, o que implica uma renovação do chassis e da unidade motriz. Por isso, Aston Martin e Honda criaram grupos de trabalhos a pensar nas duas áreas.

“O primeiro passo que tinha de ser dado era criar alguns grupos de trabalho para as diferentes áreas para definir responsabilidades, as coisas habituais que se fazem quando se tem uma parceria técnica”, disse Krack. “Já estamos um passo à frente, os grupos de trabalho estão a cooperar em conjunto. Estamos a analisar diferentes áreas, a explorar a troca de experiências e a fazer trabalho de simulação em conjunto”.

O responsável da Aston Martin revelou que as duas estruturas estão a manter-se atualizadas em conjunto. “O que está a acontecer no que diz respeito ao regulamento das unidades motrizes? O que está a acontecer com o regulamento do chassis? Há alguma coisa que precisemos de planear em comum? Portanto, todo este tipo de coisas está a acontecer neste momento”, disse o chefe de equipa da Aston Martin.