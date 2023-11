F1: Aston Martin e Haas precisam de reagir ao “mau momento” | AutoSport

Embora tenha havido uma série de desempenhos positivos para aumentar o entusiasmo antes da corrida do Brasil, há claramente duas equipas na grelha que estão a tentar dar a volta ao “mau lugar” em que estão neste momento: a Aston Martin e a Haas.

Depois de um início de ano impressionante, a competitividade da Aston Martin tem vindo a cair de forma alarmante e, depois das experiências em Austin, o duplo abandono no México não ajudou na totalidade, com os dois carros cada um com o seu pacote aerodinâmico, de modo a tentarem perceber as diferenças entre ambos.

O Diretor da Equipa, Mike Krack, diz que os testes com diferentes especificações de carros são importantes para a recolha de dados e para futuras melhorias, mas também reconhece agora a importância de um bom resultado antes do final do ano para levantar o moral de todos.

O mesmo se pode dizer da Haas, que não obteve o desempenho que esperava do seu pacote de atualização em Austin e caiu para o fundo da classificação dos construtores na última corrida, com Kevin Magnussen a sofrer também um forte acidente.

Interlagos é o palco da impressionante pole de Magnussen na sexta-feira de qualificação para o Sprint há um ano, e isso aconteceu com a chuva a afetar a Q3. A previsão para este fim de semana também é de tempo chuvoso, pelo que a Haas espera poder tirar partido disso mais uma vez.

Vamos ver o que sucede, sendo certo que as duas equipas têm de reagir aos infortúnios que têm vindo a sofrer e dar a volta ao texto, senão as coisas vão ficar ainda piores do que já estão…