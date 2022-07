F1, Aston Martin: dinheiro da Arábia Saudita atenua problemas de Lawrence Stroll | AutoSport

O fundo soberano da Arábia Saudita está prestes a tornar-se no segundo maior acionista da Aston Martin, assim que concretizar uma participação de quase 17% (Lawrence Stroll tem 18.3%) num aumento de capital destinado a pagar a dívida e a apoiar o seu negócio, revelou a Aston Martin, que está com uma dívida elevada, aliada a uma forte queda do valor das suas ações, isto sem falar que a equipa de Fórmula 1 está com algumas dificuldades. Com esta operação, a Aston Martin pretende conseguir quase 780 milhões de dólares.

O fundo saudita terá direito a dois lugares no conselho de administração da Aston Martin.

A Mercedes-Benz AG passa a ter 9,7% após o aumento de capital.