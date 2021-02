F1: Aston Martin dilata acordo com a BWT

Muito se tem falado da possível passagem da ‘cor-de-rosa’ BWT para outra equipa de F1, falou-se da Haas e da Williams, mas para já a única certeza é o prolongamento do acordo da BWT com a Aston Martin F1, pois ambas anunciaram agora a extensão da sua parceria para a temporada de Fórmula 1 de 2021.

A associação da equipa à marca data de 2017, ainda nos tempos da Force India. A decoração cor-de-rosa, deu muito que falar em 2020, devido ao RP20, o Mercedes ‘cor-de-rosa’, mas para já é certo que a BWT fica na F1. Pode é não ser onde se julgava: “Os nossos amigos da BWT têm sido apoiantes leais da nossa equipa e estou encantado por terem escolhido ser um parceiro da Aston Martin Cognizant Formula One Team”, disse o director da equipa, Otmar Szafnauer em comunicado de imprensa.

Pelo meio, Andreas Weißenbacher, CEO da BWT, disse uma coisa curiosa: “estamos ansiosos por iniciar a cooperação com mais pessoas da comunidade da F1, que também estão convencidas da nossa missão de lutar por um planeta sem plástico e que estão prontas a divulgar esta missão a pessoas de todo o mundo. A marca BWT está empenhada na redução dos plásticos através da adopção de recipientes reutilizáveis e filtros recicláveis para reduzir os resíduos e a poluição no mundo moderno e acredita que a equipa de F1 da Aston Martin é um bom parceiro para os ajudar a atingir este objetivo”. E o que isto significa? Que devem apoiar outra equipa. Que deve ser a Williams.