F1: Aston Martin desiste do recurso da desclassificação de Vettel | AutoSport

Depois de na segunda-feira a FIA ter negado o pedido de revisão da penalização imposta a Sebastian Vettel no GP da Hungria, a Aston Martin anunciou hoje que desiste de levar mais além os seus esforços para reverter a decisão dos comissários.

Pode-se ler no comunicado da equipa, que “tendo considerado a nossa posição e tendo tomado nota do veredito dos comissários da FIA de que havia novas provas claras de uma falha do sistema de combustível, retirámos, no entanto, o nosso recurso com base no facto de acreditarmos que ao fazê-lo compensa os benefícios de sermos ouvidos [em sessão]”.

No final da corrida na Hungria, os comissários técnicos não conseguiram extrair o litro de combustível obrigatório para análise. Depois de várias tentativas apenas 0.3 L foram retirados do monolugar de Vettel o que resultou numa desclassificação.