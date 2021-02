F1: Aston Martin desenvolve novo carro a pensar em Sebastian Vettel

Os responsáveis da Aston Martin querem tirar o melhor de Sebastian Vettel e estão a desenvolver o carro a pensar nas necessidades do alemão.

Foi claro durante as últimas duas épocas que Vettel se sentiu como um “peixe fora da água”, com um monolugar que não favorecia o seu estilo de condução (uma traseira muito solta e instável), o que levou muitas vezes o piloto a cometer erros pouco comuns num piloto do seu calibre.

Na Aston Martin pretende-se trazer de volta o melhor de Vettel:

“Tentamos preparar um carro com boa estabilidade a fim de satisfazer os requisitos do piloto”, disse o diretor da equipa e CEO Otmar Szafnauer à publicação alemã Speedweek. “Cada piloto que competiu connosco quer um carro com uma traseira estável. Faremos o mesmo por Sebastian”.

“Todos sabem que Seb é um dos melhores pilotos de sempre quando se trata da questão da estratégia certa”.

Embora o foco esteja no que Vettel pode trazer à equipa, há também grandes esperanças de que Lance Stroll aumente o seu nível em 2021.

“Ele poderá muito bem fazer isso”, disse Szafnauer à Sky Sports quando lhe perguntaram se poderia terminar à frente do seu ilustre companheiro de equipa na posição de piloto. “Ele tem definitivamente o talento. O que lhe faltou no ano passado foi consistência, e isso foi por um monte de razões. Infelizmente, apanhou Covid e também pode ser um dos motivos para isso. Não que ele tivesse Covid muito tempo, mas nunca se está 100% quando se regressa uma semana depois disso. Portanto, regularidade é no que Lance vai trabalhar nesta próxima época, e ele é muito bem capaz de fazer isso”, insistiu ele. “Quando ele se tornar mais consistente com pódios e pole positions e pontos, com certeza, ele dará luta a Sebastian. É exatamente isso que queremos, ter dois pilotos a pontuar regularmente. É isso que precisamos para terminarmos nos três primeiros lugares”.