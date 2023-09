F1: Aston Martin declara prejuízo de €49 milhões em 2022 | AutoSport

A Aston Martin declarou um prejuízo de quase 53 milhões de dólares (cerca de 50 milhões de euros) durante o exercício de 2022, um aumento de quase 9 milhões de dólares em comparação com o ano anterior.

As contas publicadas esta semana, dão conta de um aumento nas receitas, mas o maior aumento de custos de operações levou a um saldo final negativo. A equipa, que está a evoluir no número de funcionários e nas suas instalações, declarou que o prejuízo de 2022 foi de 52.915.000 dólares (€49.874.179,89), em comparação com os 43.332.000 de dólares de 2021.

Em claro crescimento de funcionários nesse período, os custos associados ao pagamento de remunerações com os trabalhadores cresceram quase 10% em comparação com o ano anterior, declarando que todo o grupo – AMR GP Limited, subsidiária da AMR GP Holdings Limited – conta com 504 funcionários, mais 103 pessoas do que em 2021.

Também foi possível saber que houve um investimento de 64.985.490 de dólares (61.244.696 Euros) no campus de Silverstone para a equipa de Fórmula 1. Num exercício de comparação, em 2018, com base nos valores avançados pela Forbes acerca das contas publicadas pela então Toro Rosso, a equipa italiana, depois do pagamento dos impostos, apresentava 1,6 milhões Euros de lucro. Um outra era da Fórmula 1, uma estrutura mais pequena e com muito menos investimento por parte dos italianos em comparação com o que fez a Aston Martin em 2022.