F1: Aston Martin contrata homem da Honda | AutoSport

Entre pilotos, o jogo das cadeiras parece parado, mas nos bastidores as coisas andam muito quentes, entre Red Bull/Honda e Aston Martin. A Aston Martin já tinha avisado que queria aumentar o número de funcionários e tem vindo a contratar os “cérebros” que precisa, normalmente vindos de Milton Keynes ou, neste caso em particular, do seu fornecedor de unidades motrizes, Honda UK.

Mark White trabalha na Honda desde 1994 e torna-se a partir de 1 de Setembro Diretor de Operações da Aston Martin. Ficará responsável pelo controlo de produção e qualidade e reportará a Bob Halliwell.

Segundo Otmar Szafnauer, White vem para acrescentar conhecimento nas operações de fábrica da equipa.

“A chegada de Mark White à Aston Martin será uma nomeação chave e acrescentará conhecimentos valiosos às operações da nossa fábrica. A experiência de Mark no mundo automóvel será especialmente relevante à medida que o limite de custos entrar em vigor com maior ênfase na contenção das despesas de fabrico. Continuará também o nosso esforço para melhorar a qualidade e a eficiência dos nossos sistemas de produção e de fabrico. É mais uma demonstração do nosso desejo de reforçar a equipa em todas as áreas com outro líder sénior experiente.”