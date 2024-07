F1: Aston Martin contrata Enrico Cardile

“Gostaria de dar as boas-vindas a Enrico à Aston Martin Aramco, uma vez que procuramos reforçar a equipa de liderança técnica antes das significativas alterações regulamentares em 2026. Estou entusiasmado por continuarmos a atrair talentos de classe mundial para a nossa equipa. O Enrico partilha a minha motivação para ter sucesso na F1 e terá todos os recursos à sua disposição para concretizar essa ambição. Juntamente com Andy Cowell, que se junta ao Grupo como CEO em outubro, e com os nossos atuais líderes, estamos a criar uma equipa formidável.”

“Estou ansioso por me juntar à Aston Martin Aramco. A ambição e o desejo são claros e é uma oportunidade única fazer parte desse percurso. Este é um desafio pessoal e profissional e estou ansioso por trabalhar com a equipa para trazer sucesso a esta marca icónica.”

