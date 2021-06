F1: Aston Martin contrata desenhador chefe da Alfa Romeo | AutoSport

A Aston Martin continua a aumentar o seu staff e agora foi buscar Luca Furbatto à Alfa Romeo.

A Aston não olha a meios para conseguir chegar ao topo da F1 e pondera aumentar o seu staff, podendo chegar aos 800 funcionários (o número atual ronda os 500).

Furbatto era desenhador chefe da Alfa Romeo, cargo que ocupa desde 2017. Furbatto passará a Diretor, assumindo o título de Diretor de Engenharia na Aston Martin.

“À medida que continuamos a dar peso à nossa equipa técnica, estamos extremamente entusiasmados com o facto de Luca Furbatto ter escolhido juntar-se a Aston Martin. Trabalhando com o nosso Grupo de Engenharia existente, ele trará uma perspetiva e conhecimentos valiosos para ajudar a moldar a nossa abordagem a curto e médio prazo. Esta nomeação coincide com o facto de Andrew Green ter assumido um novo papel, onde assumirá uma perspetiva global da estratégia técnica da empresa a médio e longo prazo”, pode ler-se no comunicado.