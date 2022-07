F1: Aston Martin consegue novo investidor | AutoSport

Apesar de dentro de pista as coisas não estarem a correr bem para a Aston Martin, fora de pista o negócio parece prosperar para Lawrence Stroll. A equipa britânica de F1 anunciou a entrada em cena de um novo investidor, o Public Investment Fund (Fundo de Investimento Público) da Arábia Saudita.

O PIF é o proprietário da Aramco, a maior companhia petrolífera do mundo. De acordo com relatórios, a PIF comprou cerca de 770 milhões de euros de ações da Aston Martin. Esta notícia chega pouco tempo após a saída do CEO Tobias Moers para a entrada de Amedeo Felisa, antigo CEO da Ferrari, com forte ligação ao projeto La Ferrari. Roberto Fedeli é outra das adições da Aston Martin, também vindo da Ferrari, para assumir o cargo de Director de Tecnologia (CTO) da marca britânica.

“Esta mudança é muito importante para a Aston Martin, pois alinha-se com os nossos planos estratégicos e acomoda o nosso crescimento a longo prazo. Com a nova liderança de Felisa, temos a equipa certa, e a estratégia certa, para tirar tudo da marca”, disse Stroll .