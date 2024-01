F1: Aston Martin confirma o dia de lançamento do novo carro | AutoSport

A Aston Martin foi a quarta equipa a anunciar a data de lançamento do monolugar para 2024, reservada para um dia antes do novo Ferrari, no dia 12 de fevereiro.

Foi confirmado através de publicação no website e redes sociais da equipa que o AMR24 será revelado na segunda-feira, 12 de fevereiro, no mesmo dia que se supõe que se realize também a apresentação do W15 da Mercedes, mas ainda sem qualquer confirmação oficial.

Para já, confirmadas estão as apresentações da Ferrari, Aston Martin, Williams e Sauber, como pode confirmar na seguinte tabela: