F1: Aston Martin confirma Felipe Drugovich em “stand-by” para o Bahrein | AutoSport

A Aston Martin confirmou que o piloto de reserva Felipe Drugovich será o substituto de Lance Stroll no próximo Grande Prémio do Bahrein se o piloto canadiano não estiver recuperado do seu acidente de treino na pré-época. A equipa insistiu que ainda há a hipótese de Stroll estar de volta ao cockpit, apesar da lesão o ter afastado dos testes de pré-época. Na ausência de Stroll, Fernando Alonso foi o principal protagonista da equipa em pista, mas Drugovich também completou duas sessões aos comandos do AMR23.

“A equipa continuará a dar a Lance todas as oportunidades de correr, enquanto aguarda a recuperação da sua lesão”, anunciou a equipa. “Se não estiver apto a competir, então Felipe conduzirá a AMR23 ao lado de Fernando”.