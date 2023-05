F1: Aston Martin confirma acordo com Honda a partir de 2026 | AutoSport

Está oficializada a parceria entre a equipa de Fórmula 1 da Aston Martin e o fabricante de unidade motrizes Honda a partir de 2026, ano de estreia das alterações ao regulamento técnico sobre esta matéria. Assim, a Aston Martin deixa de ser equipa cliente da Mercedes e passa a ser, ao que parece, a única estrutura fornecida pelo fabricante japonês, sendo mais um passo no plano dos responsáveis da equipa de Silverstone em discutir títulos na Fórmula 1.

Em comunicado, a Aston Martin refere que a parceria oficializada hoje, se trata de “mais uma peça do puzzle que encaixa no seu lugar” numa altura em que a equipa “se prepara para a nova era da F1”.

Os nipónicos nunca chegaram a sair por completo da categoria rainha do automobilismo depois de terem anunciado esse facto para o final da temporada de 2021, renovando a parceria técnica que tinham com a Red Bull e AlphaTauri até 2025. A Honda foi um dos fabricantes inscritos na FIA para a nova era das unidades motrizes em 2026, juntamente com Mercedes, Ferrari, Renault, Red Bull-Ford e Audi.

A Honda projetará, fabricará e fornecerá a unidade motriz para a equipa, deixando, como acontece agora, à Aston Martin a construção do chassis.