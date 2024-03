F1: Aston Martin confiante no plano de desenvolvimento do AMR24 | AutoSport

A Aston Martin continua confiante na capacidade para poder desafiar a supremacia da Red Bull na Fórmula 1 com a ajuda de um plano de desenvolvimento do AMR24 agressivo. No ano passado, a equipa sediada em Silverstone surgiu como uma surpresa no início da temporada, mas este ano não está tão forte. No entanto, o objetivo delineado pela estrutura é apresentar uma melhoria durante o longo calendário da Fórmula 1.

Na temporada passada, o ímpeto da equipa diminuiu no início do verão, quando o desenvolvimento do AMR23 começou a sério, uma fraqueza que acabou por fazer com que a Aston Martin caísse para o quinto lugar na classificação de construtores da F1 no final da época. Este ano, têm um plano diferente.

“Todos podem ser alcançados”, começou por dizer Tom McCullough. “Basicamente, o desenvolvimento que assistimos na época passada da McLaren foi impressionante. É certo que partiu de uma base pobre mas, mesmo assim, foi muito impressionante. E acho que esse tem sido o foco durante o inverno. Criar uma boa plataforma para irmos desenvolvendo. Não queremos ficar parados, ninguém fica parado”.

Considerando que existem outras grandes equipas capazes de, em teoria, apresentar ainda melhores atualizações, uma vez que considera a sua equipa ainda numa fase de progresso na fábrica, McCullough admite que na Arábia Saudita conseguiram melhorar o desempenho do monolugar. “Já trouxemos algumas peças para Jidá que foram um bom passo em frente para o carro. Nunca corremos com a mesma especificação de corrida para corrida, muito raramente. E, neste momento, estamos numa fase em que podemos evoluir bem com as nossas ferramentas.Portanto, trata-se de trazer essas peças para a pista o mais rapidamente possível, [e] esperar que o carro continue a melhorar”, concluiu o engenheiro.