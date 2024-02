F1: Aston Martin completou shakedown “bem-sucedido, com a oportunidade de obter alguns dados” | AutoSport

A Aston Martin completou o primeiro dia de filmagens de pré-temporada em Silverstone com o seu novo carro, pouco tempo depois do AMR24 ter sido revelado ao mundo. Este é o primeiro carro de F1 da equipa a ser construído no novo Campus de Tecnologia AMR (AMRTC).

Lance Stroll foi o primeiro a sentar-se ao volante do novo carro da equipa durante uma manhã de sol, mas com temperaturas baixas. Fernando Alonso sentou-se ao volante à tarde para completar os 200 km de filmagens da equipa. A equipa concentra-se agora nos testes de pré-época no Barém, na próxima semana, antes do início do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

Tom McCullough, responsável de performance, explicou que “o AMR24 funcionou de forma muito fiável e sem quaisquer problemas durante todo o dia. Foi um dia de filmagens bem-sucedido, com a oportunidade de obter alguns dados sobre os 200 km completos, com Lance a correr de manhã e Fernando à tarde. A forma como o carro, o nosso primeiro da AMRTC, foi construído é realmente impressionante”.