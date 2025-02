F1: Aston Martin com poucas alterações na sua decoração

A Aston Martin Aramco F1 Team apresentou as cores do seu AMR25, com uma dupla também inalterada. Fernando Alonso e Lance Stroll são os pilotos para esta época, depois de uma temporada dura, com dificuldades nas evoluções do seu monolugar em 2024 que rendeu o quinto lugar (94 pontos). Em 2025 a equipa espera fazer mais e aproveitar as excelentes infraestruturas que tem agora à disposição.