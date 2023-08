F1: Aston Martin com orçamento suficiente para ainda desenvolver o AMR23 | AutoSport

A Aston Martin teve um arranque de temporada na Fórmula 1 surpreendente, estabelecendo-se como a segunda força no pelotão, com desempenhos que apenas ficaram aquém dos alcançados pelos dois Red Bull, com Fernando Alonso como principal protagonista. No entanto, à medida que as atualizações foram sendo introduzidas pelos adversários, nomeadamente pela Mercedes e McLaren, os pilotos da equipa sediada em Silverstone começaram a enfrentar desafios acrescidos na tentativa de manterem esses resultados competitivos.

Enquanto Mike Krack garante que está confiante para o que falta disputar do calendário e no regresso da equipa aos pódios. O responsável da equipa de Silverstone admitiu que o plano de desenvolvimento do carro deste ano vai continuar, algo que Tom McCullough, diretor de performance da Aston Martin, reforçou.

“Temos orçamento para desenvolver ainda mais o carro [de 2023]”, disse McCullough, citado pelo Motorsport-Total.com. “É evidente que temos de direcionar a nossa atenção por completo para a temporada de 2024 numa determinada fase, no entanto, encontramo-nos ainda num momento em que podemos dedicar esforços aos dois carros”.

Noutra ocasião, Mike Krack sublinhou que é “possível” a Aston Martin ‘apanhar’ a Red Bull na temporada de 2024, uma vez que esta última tem menos tempo de túnel de vento para o projeto do próximo ano, voltando a elevar a fasquia para a nova temporada.