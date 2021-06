F1: Aston Martin com nova estrutura técnica | AutoSport

A Aston Martin continua a preparar o futuro, onde espera estar a lutar com as melhores equipas da atualidade. Com a entrada recentemente anunciada de Luca Furbatto, a equipa tem agora um esquema de liderança renovado.

Andrew Green, que tem sido peça fundamental na Force India e Racing Point, irá assumir um papel com mais abrangência que a de diretor técnico. Green passará a ser Responsável Técnico Principal. Sobre si terá a supervisão de toda a área técnica da equipa. Tom McCullough continuará a ser responsável pela engenharia e desempenho na pista com o novo título de Diretor de Desempenho. Furbatto será o novo diretor para a Engenharia, faltando apenas contratar um diretor técnico, algo que deverá acontecer em breve.

“À medida que Andrew Green assume este importante papel técnico estratégico, tenho o prazer de delinear a nossa nova estrutura que acrescentará uma verdadeira força às nossas operações técnicas”, disse o Director da Equipa Otmar Szafnauer. “Em Tom, temos um engenheiro experiente e talentoso, que continuará a ser responsável pelo desempenho na pista, bem como na fábrica. Ele é um líder forte, que contribuiu em grande medida para o sucesso da equipa nos últimos oito anos. Com Luca a acrescentar conhecimentos especializados às operações da fábrica, centrados nas áreas de apoio técnico, trouxemos outro excelente gestor de pessoas com grande experiência nas suas áreas de responsabilidade. Ambos se reportarão a Andrew Green, tal como o novo Diretor Técnico a ser nomeado em breve”.