F1: Aston Martin com mais problemas | AutoSport

A Aston Martin teve um fim de semana negro em Melbourne com muitas falhas técnicas, muitos acidentes e uma fatura pesada. Numa altura em que o limite orçamental é cada vez mais referido, a Aston tem um problema. Por um lado, tem de fazer peças de substituição para os carros, mas por outro, certamente não quererá gastar demasiado pois se os rumores do início da época estiverem certos e a equipa estiver a preparar uma versão B do carro, gastar dinheiro em peças nesta versão não é o cenário ideal.

No final da corrida, o novo diretor da equipa, Mike Krack falou do fim de semana negro da equipa:

“Tivemos um fim-de-semana muito difícil porque tivemos muitos danos no carro que começaram na sexta-feira com um pequeno problema na unidade motriz que tivemos de mudar e por isso perdemos tempo em pista. E depois, obviamente, os incidentes deram-nos muito trabalho. Quando fomos para a Austrália, pensamos que seríamos um pouco melhores do que antes, mas obviamente não o pudemos mostrar durante o fim-de-semana porque tivemos muito mais perturbações. No final da corrida, ainda estávamos em posição de poder pontuar, mas eventualmente isso não aconteceu. No geral, devo dizer que foi um fim-de-semana bastante decepcionante, por isso agora precisamos de recolher todos os bocados que temos.

“Estamos a começar a ficar sem peças de reserva, o que é algo que temos de resolver. Tenho a certeza que contaram o número de incidentes e o número de asas dianteiras e suspensões que danificamos. Por isso, podem calcular rapidamente quantas necessitamos para ir a Imola. Teremos a capacidade de continuar o desenvolvimento, ou precisaremos de utilizar a nossa capacidade para fazer peças de substituição? Estas discussões estão em curso”.