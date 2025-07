F1: Aston Martin com mais atualizações na Bélgica

A Aston Martin apresentará um novo componente importante para os carros no Grande Prémio da Bélgica, como parte do seu esforço final de desenvolvimento para a temporada de 2025, de acordo com o diretor da equipa, Andy Cowell. Após as atualizações no Grande Prémio da Grã-Bretanha — focadas no fundo e na cobertura do motor, a equipa aproveitou a pausa nas corridas para analisar o impacto dessas atualizações.

Cowell confirmou que a próxima atualização em Spa é significativa, embora a equipa não vá investir mais recursos aerodinâmicos nesta temporada. Em vez disso, quaisquer aperfeiçoamentos apoiarão o desenvolvimento a longo prazo, incluindo para 2026.

A Aston Martin ganhou recentemente terreno sobre a Williams e a Racing Bulls na classificação dos construtores, estendendo a sua sequência de pontuação para quatro corridas. Cowell observou que o desempenho melhorado impulsionou o moral da equipa e elogiou a sinergia crescente entre as operações na pista e o apoio da fábrica.