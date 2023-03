F1: Aston Martin com discurso cauteloso | AutoSport

A Aston Martin tem tudo para ter um excelente ano. Com a Red Bull claramente na frente, a Aston Martin pode instalar-se no segundo lugar, com a Mercedes a tentar encontrar um novo rumo para o desenvolvimento do seu carro, e com a Ferrari às portas de uma nova crise.

Mas Mike Krack colocou água na fervura e lembrou as diferenças entre a Aston Martin e a Red Bull, para diminuir as expetativas de ver a Aston Martin a lutar pela vitória:

“Temos uma boa base”, afirma o chefe de equipa ao Auto, Motor und Sport. “Mas temos de manter os dois pés no chão. A diferença para Red Bull era consideravelmente grande [no Bahrein]. Também não sabemos até que ponto eles controlaram a corrida desde o início”.