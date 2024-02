F1: Aston Martin apresenta o AMR24 | AutoSport

A Aston Martin apresentou hoje as primeiras imagens do seu novo monolugar para a temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, o AMR24. Este é um dia importante para todo o grupo Aston Martin, que juntamente com o carro de F1, lança também o novo carro de estrada Vantage e o Aston Martin Vantage GT3.

Mantendo a icónica pintura verde, completa com a marca do parceiro de título Aramco, o AMR24 é uma evolução do seu antecessor, que catapultou a equipa para oito pódios e 280 pontos em 2023. O AMR24 evolui na mesma filosofia de design, mas há uma pequena transição, com a maioria dos componentes sendo novas para 2024, assegura a equipa. Segundo os dados da Aston Martin, o desenvolvimento resultou num AMR24 mais leve e aerodinamicamente mais eficiente, concebido para funcionar num tipo mais vasto de circuitos.