F1: Aston Martin aposta tudo em Adrian Newey para revolucionar 2026

Num trabalho exclusivo levado a cabo pelo F1.com, aqui ficam as ideias principais do que Andy Cowell pensa da chegada e do trabalho que Adrian Newey tem feito na Aston Martin.

Como se sabe, desde março, Adrian Newey está totalmente focado no projeto de 2026 da Aston Martin, mergulhado no desenvolvimento do futuro monolugar nas novas instalações da equipa em Silverstone. O conceituado engenheiro tem inspirado toda a estrutura técnica com a sua abordagem criativa e exigente.

Cowell elogia impacto imediato de Newey

Andy Cowell, chefe de equipa da Aston Martin, destaca a forma como Newey impulsionou a equipa: do design à execução, todo o processo está mais rápido e eficiente. O britânico está envolvido em todos os detalhes do carro — desde a suspensão ao posicionamento do motor – e já está a trabalhar em conjunto com os pilotos e engenheiros no túnel de vento: “O Adrian é uma pessoa incrível”, afirma Andy Cowell, CEO e diretor da Aston Martin: “Ele tem uma vasta experiência, mas o que ele mais gosta é estar à mesa de desenho a pensar no design de um carro de corrida.

E não é apenas uma parte do carro de corrida, é todo o sistema e, desde março, ele passou horas e horas na sua mesa de desenho a pensar em conceitos de suspensão, no monocoque, onde colocar o motor, como posicionar o piloto – todos esses detalhes arquitetónicos do carro de corrida. Ele é aventureiro, criativo e ousado, e vai além dos limites, então todos têm menos espaço para encaixar mais componentes, e isso inspira os engenheiros. Eles olham para isso inicialmente e pensam: como vou fazer isso? Mas estão a encontrar formas, e o Adrian ajuda-os nisso.

Ele não apresenta apenas um problema. Ele ajuda também a dar soluções detalhadas”.

Foco total em 2026 com a entrada da Honda

Com a entrada da Honda como fornecedora oficial de motores e a produção interna da caixa de velocidades e suspensão, a Aston Martin deixará de ser uma equipa cliente para se tornar uma ‘full’ equipa de fábrica em 2026.

O desenvolvimento do carro de 2025 será encerrado após o GP da Grã-Bretanha, com todos os recursos a serem redirecionados para o novo projeto.

2026 é a grande oportunidade

Apesar de ocuparem atualmente o 8.º lugar no Mundial de Construtores, a Aston Martin está focada no longo prazo. A combinação entre o talento de Adrian Newey, a parceria com a Honda e a nova estrutura técnica coloca a equipa numa posição ambiciosa para dar um salto competitivo significativo em 2026.